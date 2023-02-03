На Брянщине высокий уровень террористической угрозы продлен до особого распоряжения

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Власти Брянской области в очередной раз продлили сроки установленного на территории региона высокого ("желтого") уровня террористической опасности, сообщила пресс-служба областного правительства. На этот раз он продлен бессрочно.

"На территории Брянской области с 14:00 3 февраля 2023 года (будет) установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно", - говорится в пресс-релизе.

Высокий уровень террористической опасности власти региона ввели 11 апреля, а затем неоднократно продлевали каждый раз на 15 суток.