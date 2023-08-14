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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Крым инициирует ужесточение ответственности за фото и видео военных объектов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Власти Крыма подготовят поправки в федеральное законодательство для ужесточения ответственности за распространение фото и видео военных объектов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в понедельник.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Крым Сергей Аксенов
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