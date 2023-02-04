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Число зарегистрированных садовых участков в РФ за три года выросло на 30%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных садовых участков в РФ за последние три года выросло на 30%, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на первом заседании правительственной комиссии по вопросам садоводства и огородничества.

"Решение насущных проблем садоводов и огородников - важный вопрос для государства. По оценкам Союза садоводов России, к этой категории относятся 60 млн граждан. За последние три года в России на 30% выросло количество зарегистрированных садовых участков. Сейчас в ЕГРН их уже 12,5 млн", - заявила Абрамченко. Ее слова приводятся в пресс-релизе по итогам заседания.

"Наличие понятных и прозрачных правил, цифровые методы управления позволят гражданам без проблем решить многие имущественные и другие вопросы и, в конечном счете, организовать жизнь за городом по современным стандартам", - сказала она.

Вице-премьер определила первоочередные задачи в 2023 году по этому направлению. "Прежде всего, в ближайшие месяцы необходимо заняться вопросами обеспечения садоводческих и огороднических товариществ водой, электроэнергией, вывозом бытовых отходов и другими коммунальными проблемами. Важно также уделить внимание вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков. Еще один блок вопросов связан с обеспечением торговли продовольственными товарами на территории садоводческих и огороднических товариществ", - отметила она.

В этой связи Абрамченко поручила создать две рабочие группы комиссии: по энергетике и по имущественным вопросам. Кроме того, предложено проработать вопрос добычи подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения для нужд садоводов и огородников в упрощенном порядке без получения лицензии на пользование недрами. Предложения необходимо представить к очередному заседанию комиссии.

Результаты работы по этим направлениям будут рассмотрены на очередном заседании комиссии в марте 2023 года. Всего в 2023 году предусмотрено четыре заседания.

Кроме того, в текущем году представителям ведомств совместно с экспертами, включенным в работу комиссии, предстоит рассмотреть практику разведения на садовых и огородных земельных участках домашней птицы и кроликов, проработать меры поддержки садоводства и огородничества, изучить вопросы включения садоводческих территорий в границы населенных пунктов.

Виктория Абрамченко
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