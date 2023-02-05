В Саратове 12 человек пострадали при пожаре в жилом доме

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В результате пожара в жилом доме на окраине Саратова постарадали 12 человек, сообщил в своем телеграм-канале глава регионального Минздрава Олег Костин в воскресенье.

"Пожар на Орджоникидзе 2б. Выехали 7 бригад. Обратились за помощью 12 человек. Трое госпитализированы", - написал Костин.

Он уточнил, что в числе госпитализированных ребенок полутора лет, его мама и мужчина 63 лет с ожогами 3-4 степени.

Причины произошедшего выясняются.