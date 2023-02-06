Отложено заседание по заявлению Альфа-банка о банкротстве бывшего основного владельца "Югры" Хотина

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник отложил рассмотрение заявления Альфа-банка о банкротстве бывшего основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина на 3 апреля, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Заседание отложено в связи с подачей Хотиным жалобы на принятие к производству заявления банка.

"Материалы дела находятся в апелляционном суде", - сказала судья.

Альфа-банк в конце октября 2022 года подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании Хотина банкротом.

Хотин также является бенефициаром зарегистрированной в ХМАО в декабре 2010 года компании "Каюм Нефть", которая с декабря 2021 года находится в процедуре банкротства.

Одним из основных активов Хотина является НК "Дулисьма" - недропользователь Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области. Оно подключено к нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан. Запасы нефти месторождения оцениваются в 42 млн тонн.

Арбитражный суд Москвы 9 сентября 2022 года по заявлению МИФНС по КН №2 ввел процедуру наблюдения и в НК "Дулисьма". Суд тогда утвердил временным управляющим Александра Золотухина, его отчет о проделанной работе назначен на 15 марта 2023 года.

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у этой кредитной организации лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ 25 сентября 2018 года признал банк "Югра" банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей. В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате отправил Хотина под домашний арест.

Хотину вменяется особо крупная растрата средств "Югры" (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Изначально речь о шла о 7,5 млрд рублей, однако затем сумма увеличилась до более чем 20 млрд рублей.

Кроме того, к бизнесмену и "Русь-Ойлу" подала иск Генпрокуратура РФ о взыскании 169 млрд рублей ущерба и обращении акций холдинга в доход государства. Он находится в производстве Замоскворецкого районного суда Москвы. По мнению ведомства, "Русь-Ойл" реализует незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, а также налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций.

Хотин является бенефициарным владельцем и контролирующим лицом группы компаний "Русь-Ойл".