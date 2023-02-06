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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

"Аэрофлот" в мае планирует открыть рейсы в Тунис

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 30 мая открывает регулярные рейсы в Энфиду (Тунис), сообщила авиакомпания.

Полеты будут выполняться три раза в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330.

Запуск рейсов в Энфиду ранее анонсировал гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

После введения в прошлом году антироссийских санкций "Аэрофлот", как и другие авиакомпании РФ, ограничил зарубежные рейсы из-за риска арестов Boeing и Airbus, арендованных у иностранных лессоров (лизинговые компании) по договорам операционного лизинга.

В мае компания сообщила о выкупе восьми A330, которые эксплуатировались по договорам разрешенного санкциями финансового лизинга.

Аэрофлот Тунис
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