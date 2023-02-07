"Яндекс" оспорил в суде аннулирование товарного знака "Яндекс.Афиша"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам (СИП) во вторник удовлетворил заявление ООО "Яндекс" о признании недействительным решения Роспатента от 17 апреля 2020 года об отмене регистрации на эту компанию товарного знака "Яндекс.Афиша".

"Исковые требования удовлетворить", - сообщается на сайте суда.

Это повторное рассмотрение дела.

Как сообщалось ранее, при первом рассмотрении президиум СИПа 13 декабря 2021 года отменил решение СИПа первой инстанции, который 27 октября 2020 года отклонил заявление "Яндекса".

Кассационная инстанция СИПа тогда решила отправить дело на новое рассмотрение.

В марте 2022 года Верховный суд РФ отказал Роспатенту и ООО "Компания Афиша" (Москва, ранее входило в "СберИнтертеймент") в жалобах на вердикт кассации.

Иск был подан 16 июля 2020 года. Третьими лицами по делу указаны ООО "Компания Афиша" и Роспатент.

В декабре 2019 года Роспатент признал законным использование "Яндексом" слова "афиша" в товарных знаках, однако в апреле Rambler, управляющий платформой "Афиша", смог оспорить это решение через коллегию палаты по патентным спорам. Помимо этого, коллегия отменила регистрацию товарного знака "МТС.Афиша".

"Яндекс" зарегистрировал товарный знак "Яндекс.Афиша" в 2019 году.

"Яндекс" в середине января 2021 года подал в СИП пять исков, привлек к делу Роспатент и ООО "Компания Афиша".

СИП 20 января 2022 года отклонил заявление ООО "Яндекс" о признании недействительным решения Роспатента, который 14 октября 2020 года оставил охрану знака "Афиша рестораны" (№696705) на имя ООО "Компания Афиша".

25 января 2022 года СИП отклонил заявление ООО "Яндекс" о признании недействительным решения Роспатента от 14 октября 2020 года, оставившего охрану изобразительного товарного знака "Афиша рестораны" (№637445) на имя ООО "Компания Афиша". Тогда же СИП отклонил заявление ООО "Яндекс" о недействительности решения Роспатента от 14 октября 2020 года, частично отменившего охрану знака "Мобильная Афиша" (№361580) на имя "Компании Афиша".

15 февраля СИП отклонил иск "Яндекса" о признании недействительным решения Роспатента от 14 октября 2020 года, оставившего охрану знака "Афиша.Ru" (№263830) за ООО "Компания Афиша".

17 февраля 2022 года СИП отклонил заявление ООО "Яндекс" о признании недействительным решения Роспатента от 14 октября 2020 года. Ведомство тогда признало предоставление охраны товарному знаку "Афиша" (№206077) частично недействительным, а именно, в отношении товаров 16-го класса МКТУ (бумага, картон и изделия из них).

"Афиша" – российский веб-сайт, а в прошлом одноименный журнал, который был основан в апреле 1999 года.