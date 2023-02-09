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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

ФТС отметила почти полную отмену ограничений на поставки рыбы в Китай

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Китай снял почти все ограничения на прием российской рыбы и морепродуктов, действовавшие с начала пандемии, сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ Владимир Ивин.

Пандемия коронавируса

"Ограничений почти не осталось. То есть Китай на фоне снятия своих повышенных мер безопасности в связи с коронавирусной инфекцией отменил и требования по контролю холодовой цепи (комплекс логистических мер по обеспечению постоянной температуры и других параметров, необходимых для надлежащего содержания товара на всей цепочке его движения - ИФ), и требования по дополнительному контролю к членам экипажа (рыболовных судов - ИФ)", - сказал Ивин.

По его словам, на фоне снятия ограничений экспорт российской рыбопродукции в КНР демонстрирует хороший рост.

"Мы надеемся, что это закрепится на постоянной основе, потому что это всегда была серьезная доля российского экспорта. И когда Китай ограничил прием рыбы, особенно минтая, мы сразу это почувствовали в общем количестве экспортируемой рыбопродукции. В настоящее время мы полны позитивных ожиданий, поскольку и краб туда (в КНР - ИФ) идет, и рыбу они начали принимать", - отметил замруководителя ФТС.

"В этой связи могу еще раз повторить, пока мы проблем не видим и ожидаем увеличения экспорта рыбопродукции, в том числе в Китай", - добавил Ивин.

Китай - один из крупных импортеров российской рыбной продукции.

В 2021 году на Дальнем Востоке обострилась проблема хранения и переработки рыбы в связи с тем, что Китай, куда поставлялась значительная часть дальневосточных уловов, прекратил выгрузку иностранных судов из-за COVID-19, а внутренних мощностей по переработке недостаточно. В последние годы перед рыбным комплексом страны ставится задача увеличения поставок рыбы на внутренний рынок и переработки ее на отечественных предприятиях.

Китай ФТС Владимир Ивин
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