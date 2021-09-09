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РФ в 2021 году снизила экспорт рыбы в Китай в три раза

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия с начала текущего года напрямую экспортировала в Китай 223 тысячи тонн рыбы, что в три раза меньше, чем годом ранее. Это стало следствием ограничений, введенных Китаем в конце прошлого года из-за опасений распространения COVID-19. Об этом сообщает Россельхознадзор по итогам сессии, прошедшей в рамках IV международного рыбного форума в Санкт-Петербурге.

Как заявила на ней начальник отдела поддержки экспорта продукции животного происхождения службы Евгения Лазуткина, КНР очень жестко контролирует соблюдение антиковидных требований при досмотре поступающего товара.

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"100% грузов холодовой цепи проходят тестирование на наличие генома коронавируса. Помимо проверки непосредственно в порту, власти провинций могут осуществлять повторное тестирование продукции. В холодное время года тестированию подлежат все продукты", - сообщила она.

Лазуткина считает, что либерализация антиковидных мер Китая в ближайшее время маловероятна.

"Российским компаниям необходимо усилить работу с персоналом, участвующем в выработке, хранении и транспортировке продукции, выделить отдельные холодильные камеры для хранения товара, предназначенного для поставок в КНР, и усовершенствовать процедуру дезинфекции упаковки", - сказала она.

По ее словам, бизнесу необходимо расширять глубокую переработку рыбопродукции в России и искать новые рынки сбыта.

Как сообщалось, в конце прошлого года Китай – основной потребитель российской рыбы практически прекратил прием зарубежной продукции. Поставки стали возможны только в рефконтейнерах, тогда как российские рыбаки экспортировали рыбу в основном навалом. В качестве транзитной страны для поставок в Китай они начали использовать республику Корея.

Между тем, как заявлял в июле глава Росрыболовства Илья Шестаков, ведомство не оставляет попыток для того, чтобы договориться с китайской стороной о возобновлении прямых поставок на экспорт навалом.

Россельхознадзор Китай

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