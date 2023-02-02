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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

РФ в 2022 году в 1,5 раза увеличила экспорт рыбной продукции в Китай

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2022 году экспортировала в Китай 937,3 тыс. тонн рыбной продукции, что в полтора раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные таможенной статистики КНР.

В организации связывают рост экспорта в Китай в первую очередь с восстановлением прямых поставок в эту страну.

Однако экспорт все еще на 20% ниже объема доковидного 2019 года, когда он составил 1,17 млн тонн. При этом в стоимостном выражении поставки в прошлом году превысили показатель 2019 года на 26% и составили $2,75 млрд. Это также на 48% выше показателя 2021 года.

По данным Россельхознадзора, в настоящее время право на экспорт рыбопродукции в Китай имеют 838 предприятий РФ.

Согласно сообщению ВАРПЭ, в топ-3 импортеров российской рыбопродукции, кроме Китая, также входят Япония и Южная Корея. В прошлом году, по оценкам, эти страны суммарно закупили 1,667 млн тонн (на 1,25% больше, чем в 2021 году).

"С учетом среднегодового курса доллара экспорт в Китай, Южную Корею и Японию в 2022 году оценивается в 370,9 млрд рублей против более 430 млрд рублей в 2019 году", - говорится в сообщении.

РФ Китай
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