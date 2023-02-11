Что произошло за день: суббота, 11 февраля

Разгерметизация пристыкованного к МКС "Прогресса МС-21", рост числа жертв землетрясения и завершение карьеры Мамаева

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Роскосмос" сообщил о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21". На корабле произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. В "Роскосмосе" заявляют о необходимости убедиться, что это не систематическая ошибка в системах космических кораблей. Разгерметизация "Прогресса МС-21" похожа на ситуацию, произошедшую в декабре с "Союзом МС-22". В субботу к МКС пристыковался космический грузовик "Прогресс МС-22."

- Российские спасатели нашли живыми пять человек в турецком Кахраманмараше. По последним данным, в Турции в результате землетрясения погибли 21 848 человек.

- Глава грузинского кабмина заявил о продолжающихся попытках втянуть страну в войну. По словам Ираклия Гарибашвили, власти Украины заявляют о желании открыть "второй фронт".

- Минобороны РФ сообщило о поражении ВСУ в районах Угледара, Павловки и Новоселки в ДНР.

- Экс-футболист сборной РФ Павел Мамаев объявил о завершении карьеры. Спортсмен заявил, что у него были предложения от клубов, но он хочет проводить больше времени с семьей.