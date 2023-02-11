Глава грузинского кабмина заявил о продолжающихся попытка втянуть страну в войну

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили Фото: Omer Messinger/Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили считает, что не прекращаются попытки втянуть Грузию в войну.

"Попытки, чтобы этот конфликт (на Украине) каким-то образом перекинулся бы на нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы прямо слышали заявления представителей властей Украины на эту тему. Их целью было открыть "второй фронт", - сказал Гарибашвили журналистам.

По его словам, для этого был послан в Грузию из Украины экс-президент Михаил Саакашвили.

"И очень много провокаций, которые, к сожалению, не прекращаются и сейчас", - отметил премьер.

Между тем, Гарибашвили считает, что, несмотря на вызовы, властям Грузии удалось избежать войны.

"Нашей главной задачей было, есть и будет защищать интересы нашего народа. Мы будем принимать только те решения и делать ту работу, что нужны нашей стране и нашему народу", - подчеркнул Гарибашвили.