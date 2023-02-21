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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Патрушев проводит встречу с Ван И

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проводит в Москве встречу с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ван И, сообщила пресс-служба российского Совбеза.

"В Москве проходит рабочая встреча секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И", - говорится в сообщении.

Китай Николай Патрушев Совет безопасности Ван И
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