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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:07

Боррель предостерег Пекин от поставки оружия в РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник заявил, что предостерегал заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И от поставок китайского оружия России.

"Я провел долгий разговор с Ван И... И я выразил нашу серьезную обеспокоенность относительно (возможности) поставки Китаем оружия России. И я попросил его не делать этого. Я выразил не только нашу обеспокоенность, но и то, что для наших отношений это будет "красной чертой"", - сказал Боррель журналистам перед заседанием глав МИД ЕС.

По его словам, Ван И "сказал, что они не будут этого делать".

"Но мы сохраняем бдительность", - добавил Боррель.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон внимательно следит за тем, чтобы Китай не предоставлял военную помощь России.

"По состоянию на сегодняшний день, мы не можем сказать, что Китай систематически поставляет военную помощь России или обходит санкции. Это то, за чем мы очень пристально следим", - заявил Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности.

Евросоюз ЕС Жозеп Боррель Китай Ван И
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