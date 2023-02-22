Приостановлено членство Союза журналистов России в Международной федерации

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация журналистов приостановила членство Союза журналистов России (СЖР), сообщил "Интерфаксу" глава СЖР Владимир Соловьев.

"Только что я получил письмо от генерального секретаря Международной федерации Энтони Белланжера о том, что на заседании исполкома принято решение приостановить членство СЖР в этой организации", - сказал он.

Председатель СЖР назвал это решение политическим и ничем не оправданным. По его мнению, федерация пошла на поводу у "северных профсоюзов": Дании, Швеции и Финляндии, которые потребовали приостановки членства российской организации из-за создания ею отделений на присоединенных новых территориях.

В 2014 году, когда СЖР создал отделения в присоединенном Крыму, к ним не было претензии со стороны международной организации, "наоборот, была дружба и сотрудничество", отметил Соловьев.

В связи со случившимся СЖР не планирует каких-либо активных действий. "Мы просто не будем платить огромные взносы, и у нас не будет никаких совместных мероприятий, но их у нас и так давно не было", - сказал председатель союза.

Он уточнил, что исключить СЖР из федерации можно только на конгрессе, который состоится в 2026 году.

"Исполком международной организации этого сделать не может, а конгресс - да. Но на нем мы сможем предъявить свои претензии", - сказал Соловьев.