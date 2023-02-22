Что произошло за день: среда, 22 февраля

Сенаторы одобрили закон о приостановлении участия России в ДСНВ, пожар в московской гостинице связали с поджогом, приостановлено членство СЖР в Международной федерации

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Совет Федерации одобрил закон о приостановлении участия России в ДСНВ. Ранее в среду закон приняла Госдума. Документ был внесен в Думу накануне президентом РФ Владимиром Путиным. Российские военные будут соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных зарядов, предусмотренные ДСНВ, заявили в Минобороны РФ.

- Владимир Путин выступил на праздничном концерте в честь Дня защитника Отечества. Президент РФ поднялся на сцену вместе с участниками СВО. Он, в частности, сказал, что заслушал доклады высшего военного руководства страны и что "прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей".

- Совет Федерации проголосовал за закон, который прекращает действие в отношении РФ 21 международного договора Совета Европы.

- Причиной пожара в столичной гостинице "МКМ" стал поджог. Подозреваемый - уроженец Белгородской области - задержан. В результате пожара погибли семь человек.

- Госдума приняла закон, который закрепляет право правительства приостанавливать публикацию статистических данных. Согласно действующему законодательству, официальная статистическая информация является общедоступной, исключение - данные, доступ к которым ограничен федеральными законами.

- Приостановлено членство Союза журналистов России в Международной федерации. Глава СЖР Владимир Соловьев сообщил "Интерфаксу", что получил соответствующее письмо от генерального секретаря Международной федерации Энтони Белланжера.

- Международный союз конькобежцев оспорил в Спортивном арбитраже решение Дисциплинарного комитета РУСАДА, который признал фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.