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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Программы специалитета по фундаментальным наукам заменят в РФ бакалавриат

Программы специалитета по фундаментальным наукам заменят в РФ бакалавриат
Виктор Садовничий
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Подготовка по программам специалитета станет основной при переходе от Болонской к национальной системе высшего образования, сообщил ректор МГУ, глава российского Союза ректоров Виктор Садовничий.

"Министерство уже разослало схему, совпадающую с тем, что я говорил на парламентских слушаниях. То есть наша генеральная линия - специалитет, аспирантура должна быть научной, а не учебной. И, конечно, сохранить бакалавриат в тех случаях, когда это диктуется какими-то условиями. И, безусловно, разрешить специалитету поступать в магистратуру, а не запрещать, как сейчас", - сказал Садовничий на пресс-конференции во вторник.

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Он напомнил, что, выступая на парламентских слушаниях, посвященных переходу от Болонской к национальной системе высшего образования, предложил "сделать в подавляющем большинстве для фундаментальных наук специалитет, шестилетний, может быть, пятилетний в ряде случаев", но при этом сохранить и бакалавриат.

"Я не сторонник крайностей, есть несколько специальных направлений, где бакалавриата достаточно, но не значит, что мы должны копировать программы. Это должен быть наш бакалавриат, продуманный", - уточнил Садовничий.

Он добавил, что никогда не был сторонником Болонской системы высшего образования.

На прошлой неделе стало известно, что Минобрнауки в начале осени внесет в Госдуму предложения по переходу к национальной системе высшего образования после отказа от участия РФ в Болонском процессе (Россия участвовала в нем с 2003 года).

Виктор Садовничий
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