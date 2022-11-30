Глава РАН заявил, что сразу отказаться от Болонской системы в РФ будет сложно

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Отказ от Болонской системы подготовки кадров в вузах должен проходить спокойно, развитие специалитета необходимо для подготовки кадров для промышленности и науки, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников после заседания совета директоров "Татнефтехиминвест-холдинга" в Казани в среду.

"Я вообще-то не сторонник сразу же из одного переходить в другое. (...) мы только создали не в простых условиях бакалавриат, магистрантов, и сразу же отказываться от этого дела будет сложно. Что надо развивать специалитет, я поддерживаю. Но только это должно быть, как всегда, Салтыков-Щедрин говорил, тихо, спокойно, без кровопролития", - сказал Красников журналистам, отвечая на вопрос об отказе от Болонской системы.

Он напомнил, что эта система была внедрена в России с одной целью - признания и котирования дипломов за рубежом.

Президент РАН также отметил, что с бакалавриатом сложно иметь дело. "В основном имеем дело с магистрантами или аспирантами. Четыре года - это еще не совсем специалист. Но то, что специалитет надо развивать, и он необходим для нашей промышленности и научных учреждений, - это да", - добавил Красников.

В начале ноября министерство науки и высшего образования представило на общественное обсуждение изменения в закон "Об образовании", согласно которым программы специалитета станут ведущими в системе высшего образования России, особенно в части подготовки востребованных кадров.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в мае 2022 года министерство науки и высшего образования Российской Федерации объявило о необходимости разработки новой модели высшего образования, уникальным образом сочетающей в себе традиции и инновации, тогда как нынешняя система ориентированы на подготовку кадров по Болонской системе (бакалавриат и магистратура - ИФ).

В связи с этим "законопроектом предлагается внести изменения в статью 5 Федерального закона в части выделения специалитета в отдельный уровень высшего образования", уточняется в пояснительной записке.

Планируется, что предлагаемые изменения начнут действовать с 2024 года.

В конце мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия откажется от Болонской системы подготовки кадров в вузах и будет формировать свой порядок обучения, который ориентирован на специалитет. Его поддержало Минпросвещения, а также ректорское сообщество, которое высказалось за расширение программ специалитета при сохранении бакалавриата и магистратуры для отдельных специальностей.