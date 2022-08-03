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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Минобрнауки в сентябре внесет в Думу предложения по переходу от Болонской системы

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что ведомство с участием представителей вузов работает над определением целей и принципов национальной системы высшего образования, которая заменит Болонскую систему, наработки обнародуют в начале осени.

"Работа ведется достаточно большая. Мы создали из представителей высшей школы и пригласили лучших представителей наших университетов, ректоров, проректоров, тех, кто непосредственно занимается, заведующих кафедрами, несколько рабочих групп по самым разным направлениям от определения целей и принципов новой национальной системы Высшего образования, проработки вопросов академической мобильности, как внутрироссийской, так и зарубежной", - сказал Фальков в среду в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Так министр ответил на вопрос: "Вы назвали Болонскую систему образования "прожитым этапом", заявив о том, что у нас появится своя. Какая работа сейчас ведется в этом направлении?"

"Осенью мы соответствующие предложения внесем в установленном порядке и очень рассчитываем, что многие из них получат поддержку народных избранников", - добавил министр.

Он уточнил, что "у нас традиционно старт работы палат парламента, это сентябрь месяц, мы рассчитываем, что в середине сентября мы обнародуем, собственно, свои наработки".

Минобрнауки РФ
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