Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Что произошло за день: среда, 1 марта

Запуск новой линии московского метро, проверки расходов Минобороны РФ и наказание за дискредитацию формирований, оказывающих содействие ВС РФ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО. Речь идет о проверке расходов на поставку средств индивидуальной бронезащиты, средств связи, топлива, ГСМ и др.

- По всей России перенесли проверки систем оповещения из-за хакерских атак. Проверки перенесены на неопределенный срок.

- Путин и Собянин запустили "Большое кольцо" столичного метро. Новая ветка включает 70 км линий, 31 станцию и три электродепо.

- Поправки о дискредитации любых участников СВО предусматривают до 7 лет колонии. В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс и КоАП.

- Минсельхоз РФ не будет пересматривать квоту на экспорт зерновых в текущем сезоне. Ведомство может рассмотреть возможность перераспределения объемов квот от компаний, которые их не выбирают, в пользу более интенсивно работающих экспортеров.

- Средства индивидуальной мобильности включены в ПДД. Их максимальная скорость движения ограничена 25 км/ч. На таких средствах не тяжелее 35 кг можно ездить по тротуарам, но приоритет имеют пешеходы.

- Умер рекордсмен ЧМ по футболу Жюст Фонтен. Ему было 89 лет. Фонтен – бронзовый призер ЧМ 1958 года. В том турнире футболист забил 13 мячей, что до сих пор является рекордом чемпионатов мира.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Против Надежды Толоконниковой возбудили дело об оскорблении чувств верующих

Против Надежды Толоконниковой возбудили дело об оскорблении чувств верующих
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о переговорах двух женевских посредников с Киевом и Москвой

Путин в феврале сохранил лидерство по количеству упоминаний в российских СМИ

МВД разъяснило новые правила езды на электросамокатах

МВД разъяснило новые правила езды на электросамокатах

В Минфине назвали главный барьер на пути инвестиций из-за рубежа

В Минфине назвали главный барьер на пути инвестиций из-за рубежа

Бывший высокопоставленный офицер ФТС Кизлык приговорен к 10 годам колонии

Поправки о дискредитации любых участников СВО предусматривают до 7 лет колонии

Поправки о дискредитации любых участников СВО предусматривают до 7 лет колонии

Юрлиц могут обязать предоставить российским инвесторам "замещающие" бонды до конца года

Юрлиц могут обязать предоставить российским инвесторам "замещающие" бонды до конца года
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о предотвращении массированной атаки дронов ВСУ на объекты Крыма

Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock из-за "деструктивных материалов"

Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock из-за "деструктивных материалов"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });