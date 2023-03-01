Что произошло за день: среда, 1 марта

Запуск новой линии московского метро, проверки расходов Минобороны РФ и наказание за дискредитацию формирований, оказывающих содействие ВС РФ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО. Речь идет о проверке расходов на поставку средств индивидуальной бронезащиты, средств связи, топлива, ГСМ и др.

- По всей России перенесли проверки систем оповещения из-за хакерских атак. Проверки перенесены на неопределенный срок.

- Путин и Собянин запустили "Большое кольцо" столичного метро. Новая ветка включает 70 км линий, 31 станцию и три электродепо.

- Поправки о дискредитации любых участников СВО предусматривают до 7 лет колонии. В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс и КоАП.

- Минсельхоз РФ не будет пересматривать квоту на экспорт зерновых в текущем сезоне. Ведомство может рассмотреть возможность перераспределения объемов квот от компаний, которые их не выбирают, в пользу более интенсивно работающих экспортеров.

- Средства индивидуальной мобильности включены в ПДД. Их максимальная скорость движения ограничена 25 км/ч. На таких средствах не тяжелее 35 кг можно ездить по тротуарам, но приоритет имеют пешеходы.

- Умер рекордсмен ЧМ по футболу Жюст Фонтен. Ему было 89 лет. Фонтен – бронзовый призер ЧМ 1958 года. В том турнире футболист забил 13 мячей, что до сих пор является рекордом чемпионатов мира.