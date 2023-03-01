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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО

Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Федеральное казначейство проводит проверки расходов Минобороны РФ в рамках специальной военной операции на средства индивидуальной бронезащиты, средства связи, топливо, заявил руководитель ведомства Роман Артюхин.

Как сообщил он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в среду, проверки Минобороны проводятся по четырем ключевым направлениям в рамках СВО в соответствии с поручением правительства по итогам координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

"Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельные вопросы ремонта и производства вооружений и военной техники. Работа будет продолжена", - сказал Артюхин.

Премьер-министр в свою очередь заявил о важности проводимой работы. "Здесь смысл - обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены и ни одного рубля не было потрачено неэффективно".

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Федеральное казначейство Минобороны РФ Роман Артюхин Михаил Мишустин
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