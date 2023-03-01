Поправки о дискредитации любых участников СВО предусматривают до 7 лет колонии

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Внесенные в Госдуму поправки об ответственности за дискредитацию формирований и организаций, содействующих российским вооруженным силам, предусматривают максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Поправки опубликованы в думской базе.

Комментируя их внесение, спикер палаты Вячеслав Володин отмечал, что во втором чтении поправки будут рассмотрены 2 марта и что они предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Как следует из документа, уголовная ответственность будет наступать за публичные действия, направленные на дискредитацию "оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года".

Это будет наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Если же такие действия повлекли смерть по неосторожности или причинили вред здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка или общественной безопасности либо создали помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, то наказывать предлагается наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишением свободы на срок до семи лет.

Поправки внесены к проекту закона № 218171-8 группой авторов: Володиным, вице-спикером Ириной Яровой, главами комитетов по обороне и по безопасности Андреем Картаполов и Василием Пискаревым. В первоначальной редакции законопроекта, внесенном в палату в октябре 2022 года, были поправки в УК в части уточнения ответственности за незаконное проникновение на охраняемый объект.

Административная ответственность

Те же законодатели внесли поправки и в Кодекс об административных правонарушениях ко второму чтению законопроекта № 253972-8. Первоначально в проекте речь шла о введении административной ответственности за распространение в СМИ инструкций по незаконному изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию.

Согласно предлагаемым изменениям публичные действия, направленные на дискредитацию "оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния", влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Сообщалось, что поправки подготовили в думском комитете по безопасности и противодействию коррупции по поручению Володина, а спикер отреагировал на соответствующую просьбу руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.