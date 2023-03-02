Лавров заявил, что принятие совместной декларации глав МИД G20 не состоялось

Не все министры поддержали упоминание о диверсии на "Северных потоках", которое предложили Россия и Китай

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран "Большой двадцатки" не смогли согласовать общую декларацию по итогам двухдневной встречи в Нью-Дели, вместо нее будет обнародовано резюме от имени председательствующей Индии, сообщил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

"Дискуссия, по крайней мере в части выступлений западных делегаций, сбивалась на эмоциональное заявление, - рассказал он журналистам. - И всё это, конечно, делалось в ущерб нормальному обсуждению тех проблем, которые реально стоят на повестке дня "группы двадцати"".

По его словам, "в результате такой их позиции декларация была заблокирована".

"Результаты дискуссии будут изложенные в резюме, с которым выступит уже индийское председательство. Надеюсь, они объективно отразят состоявшийся обмен мнениями", - отметил министр.

Подводя итоги министерской встречи, он рассказал, что вместе с Россией "за включение соответствующего параграфа (касающегося диверсии на "Северных потоках" - ИФ) в декларацию , которая не состоялась, выступала и КНР".

"В основном, вот этого мы вдвоем с Китаем добивались. Большинство развивающихся участников "двадцатки" высказывали нам понимание и готовность согласиться с тем, чтобы такое положение в декларацию записать", - сказал Лавров.

Российский министр на полях саммита в Нью-Дели провел первую личную встречу с главой МИД КНР Цинь Ганом.

В последнее время Москва призывает мировое сообщество расследовать взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" в Балтийском море с учетом выводов американского журналиста Сеймур Херш. Лауреат Пулитцеровской премии 8 февраля 2023 года в своем блоге сообщил, что провел исследование и узнал, что три ветки газопровода подорвали американские военные при содействии норвежцев. В Вашингтоне эту версию отвергают.