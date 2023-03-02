Участники встречи G20 не пришли к единому мнению по ситуации на Украине

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - На встрече глав МИД стран G20 не удалось прийти к консенсусу по теме Украины, и потому коммюнике по итогам саммита не будет, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

"Джайшанкар сказал, что были такие расхождения во мнениях по ситуации на Украине, которые невозможно было устранить", - сообщает Associated Press (AP).

"Если бы у нас было идеальное единство взглядов по всем вопросам, было бы коллективное заявление", - приводит AP слова министра.

Встреча глав МИД группы G20 проходила в Дели 1-2 марта.

Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Дели, что вместо декларации по итогам встречи глав МИД стран G20 будет обнародовано резюме.