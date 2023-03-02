Лавров заявил, что у Москвы и Пекина далеко идущие планы развития отношений

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - У России и Китая большие планы развития двустороннего взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас весьма далеко идущие планы развития двустороннего взаимодействия, и конечно, насыщенная внешнеполитическая повестка, учитывая роль России и Китая в качестве стабилизирующего фактора системы международных отношений", - сказал Лавров во время первой личной встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом "на полях" G20.

Лавров еще раз поздравил китайского министра с назначением на этот пост, выразив уверенность, что Цинь Ган обеспечит "преемственность и поступательное продвижение по всем направлениям, согласованным лидерами, в том числе торгово-экономической, культурной сферах".