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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Захарова заявила, что встреча Лаврова и Блинкена на саммите G20 не могла состояться

Захарова заявила, что встреча Лаврова и Блинкена на саммите G20 не могла состояться
Встреча главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Блинкена в Женеве (архивное фото)
Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - На полях министерской встречи G20 в Индии не могла состояться беседа главы российского МИД Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена из-за позиции США, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"А что, были какие-то сомнения в этом (отсутствии встречи Лаврова и Блинкена - ИФ)? По-моему, позиция США обозначена четко и давно. Они выступают за эскалацию конфликтов в принципе по всему миру, дипломатию, к сожалению, они, видимо, отодвинули на второй план", - сказала Захарова журналистам.

Встреча глав МИД стран "двадцатки" проходит в Индии 1-2 марта.

Россия США G20 Сергей Лавров Энтони Блинкен
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