Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

В Кремле заявили о глухой стене нежелания Запада расследовать подрыв "Северных потоков"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Западные страны не хотят проводить тщательное расследование подрывов газопроводов "Северный поток" и стремятся к тому, чтобы эта тема ушла в песок, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В миреВ ООН заявили, что не обладают мандатом для расследования инцидентов на "Северных потоках"В ООН заявили, что не обладают мандатом для расследования инцидентов на "Северных потоках"Читать подробнее

Комментируя итоги заседания Совета Безопасности ООН по "Северным потокам", Песков заявил журналистам, что с одной стороны "удалось привлечь внимание к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования".

"С другой стороны мы видим глухую стену нежелания этого делать со стороны стран коллективного Запада. Напротив, видим их желание особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок. Будем дальше работать, чтобы не позволить им это сделать", - сказал Песков.

Он отметил, что необходимо "подтвердить те подозрения, которые подкреплены некоторыми достаточно детальными расследованиями, в отношении того, кто мог бы стоять за этой диверсией".

Песков также добавил, что произошедшее на "Северных потоках" "можно и нужно квалифицировать, как террористический акт в отношении критически важной для европейского континента энергетической инфраструктуры".

Отвечая на вопрос, продолжит ли Москва попытки получить доступ к расследованиям, которые проводятся западными странами, он сказал: "Здесь мы ограничены в возможностях очевидно, потому что речь идет о территориальных водах других государств, которые в настоящее время категорически отказывают России в праве принимать участие в расследовании и проводить собственное в их территориальных водах".

"Это, безусловно, мы расцениваем как весьма и весьма негативное проявление, которое не способствует поиску истины и определению тех, кто виновен в этом террористическом акте", - сказал Песков, добавив, что Россия будет продолжать делать все возможное, хотя эти возможности и ограничены.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.

Дмитрий Песков Северный поток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два человека погибли при взрыве на месторождении "НОВАТЭКа" в ЯНАО

Дума наделила кабмин РФ правом приостанавливать публикацию статистических данных

Госдума приняла закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

Ручной вариант стыковки корабля "Союз МС-23" с МКС предусмотрен не будет

Ручной вариант стыковки корабля "Союз МС-23" с МКС предусмотрен не будет

МЧС назвало фейком информацию о воздушной тревоге в некоторых регионах РФ

Законопроект о приостановке участия РФ в ДСНВ рекомендован к принятию комитетом Госдумы

Законопроект о приостановке участия РФ в ДСНВ рекомендован к принятию комитетом Госдумы
Послание президента - 2023

Володин заявил, что Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДСНВ

Володин заявил, что Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДСНВ

МИД РФ заявил об обратимости решения о приостановке действия ДСНВ

Что произошло за день: вторник, 21 февраля

Тарифные максимумы на платных федеральных автотрассах повышены с 3 до 5-8 рублей/км

Тарифные максимумы на платных федеральных автотрассах повышены с 3 до 5-8 рублей/км
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });