В Кремле заявили о глухой стене нежелания Запада расследовать подрыв "Северных потоков"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Западные страны не хотят проводить тщательное расследование подрывов газопроводов "Северный поток" и стремятся к тому, чтобы эта тема ушла в песок, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя итоги заседания Совета Безопасности ООН по "Северным потокам", Песков заявил журналистам, что с одной стороны "удалось привлечь внимание к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования".

"С другой стороны мы видим глухую стену нежелания этого делать со стороны стран коллективного Запада. Напротив, видим их желание особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок. Будем дальше работать, чтобы не позволить им это сделать", - сказал Песков.

Он отметил, что необходимо "подтвердить те подозрения, которые подкреплены некоторыми достаточно детальными расследованиями, в отношении того, кто мог бы стоять за этой диверсией".

Песков также добавил, что произошедшее на "Северных потоках" "можно и нужно квалифицировать, как террористический акт в отношении критически важной для европейского континента энергетической инфраструктуры".

Отвечая на вопрос, продолжит ли Москва попытки получить доступ к расследованиям, которые проводятся западными странами, он сказал: "Здесь мы ограничены в возможностях очевидно, потому что речь идет о территориальных водах других государств, которые в настоящее время категорически отказывают России в праве принимать участие в расследовании и проводить собственное в их территориальных водах".

"Это, безусловно, мы расцениваем как весьма и весьма негативное проявление, которое не способствует поиску истины и определению тех, кто виновен в этом террористическом акте", - сказал Песков, добавив, что Россия будет продолжать делать все возможное, хотя эти возможности и ограничены.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.