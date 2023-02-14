Мошенники в 2022 году похитили у россиян более 14 млрд рублей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Объем операций без согласия клиентов (БСК) в 2022 году увеличился на 4,3% – до 14,16 млрд рублей, при этом количество операций снизилось на 15,3% – до 876,6 тысяч, говорится в материалах ЦБ РФ.

Вернуть клиентам банков в 2022 году удалось всего 4,4% от общего объема операций, что составило 618,4 млн рублей (6,8% - 920,5 млн рублей годом ранее). Такой уровень возмещения объясняется сохранением высокой доли социальной инженерии (50,4%), когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные, отмечает регулятор.

Большая часть операций без согласия (515,9 тыс.) была совершена при онлайн-оплате товаров и услуг. Общая сумма средств, похищенных таким способом, снизилась практически на треть и составила 2,5 млрд рублей (4,14 млрд руб. годом ранее).

Через системы дистанционного банковского обслуживания в 2022 году было совершено 226,7 тыс. операций БСК на сумму 9,2 млрд рублей (204,6 тыс операций на 6 млрд рублей годом ранее).

Количество случаев мошенничества с использованием платежных карт в банкоматах или терминалах выросло до 129 тыс., всего было похищено 1,6 млрд рублей (83,9 тыс операций на сумму 2 млрд рублей в 2021 году).

В 2022 году ЦБ направил операторам для блокировки более 756 тыс. телефонных номеров, которые использовались мошенниками. Большая часть звонков совершалась с мобильных телефонов - 507,5 тыс. номеров, городские телефоны использовались в два раза меньше - 246,7 тыс. номеров. В 2021 году мошенники, наоборот, чаще использовали городские номера - 141,4 тыс, а мобильные почти в 4 раза реже - 36,6 тыс.

Всего за прошедший год операторы заблокировали более 4 млн вызовов (в два раза больше относительно показателя 2021 года), которые пытались осуществить злоумышленники с использованием технологии подмены номера.

Количество мошеннических ресурсов (сайтов и страниц в социальных сетях), заблокированных по инициативе ЦБ, в 2022 году выросло до 10,7 тыс., что в три раза больше показателя 2021 года. Около 5 тыс. использовались для работы без лицензии в сфере рынка ценных бумаг, а также для рекламирования деятельности несуществующих кредитных, микрофинансовых и страховых организаций. Еще почти 4 тыс. ресурсов - финансовые пирамиды, а также сайты с информацией о возможности получения компенсационных выплат от государства, о возможности заработать денежные средства за прохождение опроса, онлайн-кинотеатры, сайты по продаже билетов, туров. Помимо этого было обнаружено около двух тысяч фишинговых сайтов, которые были замаскированы под сайты действующих организаций финансовой сферы.

В 2022 году доля объема операций без согласия клиентов в общем объеме операций по переводу денежных средств составила 0,00097% (в 2021 году - 0,00130%). Эти значения не превышают установленный Банком России целевой показатель доли таких операций в общем объеме операций (0,005%), совершенных с использованием платежных карт, отмечает регулятор.