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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Что произошло за день: понедельник, 6 марта

ФСБ о покушении на Малофеева, продление запрета на снятие наличной иностранной валюты и Милонов о целесообразности Fan ID

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ сообщила о попытке украинских спецслужб подорвать машину Константина Малофеева. В спецслужбе заявили, что к неудавшемуся покушению на председателя совета директоров "Царьграда" причастен Денис Капустин, который являлся организатором и участником нападения 2 марта на села в Брянской области.

- Сергей Шойгу посетил Мариуполь и проверил работу военно-строительного комплекса по восстановлению инфраструктуры, сообщает Минобороны РФ.

- ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода, до 9 сентября. Регулятор сохранил все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам.

- Transparеncy International (признана в РФ иноагентом) признана нежелательной в РФ организацией. По данным Генпрокуратуры, установлено, что деятельность Transparеncy International явно выходит за рамки декларированных целей и задач, она вмешивается во внутренние дела РФ.

- Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии. Она и еще четверо фигурантов признаны виновными в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем и по ряду других статей.

- Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 2,6 трлн руб. и приблизился к годовому плану. В январе-феврале 2022 года бюджет был исполнен с профицитом в размере 415 млрд рублей.

- Виталий Милонов заявил, что пока не готовил законопроект об отмене Fan ID. Депутат намерен в ходе ожидаемого отчета Михаила Мишустина в Госдуме поднять вопрос об оценке применения Карты болельщика.

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