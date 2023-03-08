Порядка 50 рыбаков оказались на оторванных льдинах в акватории Финского залива

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Пятьдесят рыбаков оказались оторванными на двух льдинах в акватории Финского залива, сообщила пресс-служба МЧС в среду.

"В Ленинградской области произошел отрыв двух льдин в акватории Финского залива, по предварительной информации, на льдинах находятся порядка 50 человек. К месту следует вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту", - говорится в сообщении.

К ликвидации происшествия привлечены 14 человек и шесть единиц техники.