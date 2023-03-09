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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Tele2 опровергла сообщения о действии договора на использование бренда до сентября

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российский сотовый оператор Tele2 опроверг появившуюся в СМИ информацию о скором завершении срока действия договора со шведской Tele2 АВ на использование бренда Tele2.

О том, что срок действия контракта истекает в сентябре 2023 года, написала газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к оператору, и гендиректора крупной IТ-компании. Представитель шведской Tele2 Фредрик Холлстон отказался раскрывать изданию срок окончания действия договора.

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"Данные от неназванных источников об истечении соглашения в сентябре 2023 года - фейк. Компания продолжает использовать бренд в рамках действующего договора, срок которого не истекает в сентябре 2023 года. Использование товарного знака Tele2 вне сроков, указанных в соглашении со шведской стороной, исключается", - говорится в заявлении российской Tele2.

В компании заявили, что бренд используется на законных основаниях - соглашение об использовании товарного знака продолжает действовать. При этом срок его действия не раскрывается.

В Tele2 заявляют, что компания не проводит никаких мероприятий по подготовке к ребрендингу.

Шведская Tele2 AB в марте 2013 года продала ВТБ свою российскую "дочку" и предоставила право на использование бренда сроком на 10 лет. Позднее сотового оператора приобрел "Ростелеком".

В марте 2022 года газета "Коммерсантъ" писала, что Tele2 AB не продлила права на использование бренда, и российская компания может провести ребрендинг. В последней это опровергали.

Tele2 Tele2 АВ
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