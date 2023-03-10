События СВО важнейшими для себя за последнюю неделю назвали 42% россиян

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - События, связанные со специальной военной операцией РФ на Украине, как наиболее важные и значимые за последнюю неделю оценивают для себя 42% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Объясняя свою позицию, респонденты говорят о важности обеспечения безопасности России, а также о своей поддержке российским военнослужащим, отмечают социологи.

В рейтинг наиболее значимых событий также вошли ликвидация последствий землетрясения в Турции, дальнейшее обострение отношений между Россией и странами Запада.

Опрос был проведен 3-5 марта 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.