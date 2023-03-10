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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Глава МЧС призвал россиян устанавливать в квартирах пожарный извещатель-датчик

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков в пятницу призвал россиян устанавливать в домах автономные пожарные извещатели, которые позволяют предотвратить гибель при пожаре.

"Я считаю, что было бы правильно заботиться о жизни и здоровье своих близких, для которых хорошим подарком был бы именно такой пожарный извещатель-датчик. Хотелось бы, чтобы все граждане РФ просто приобрели эти датчики и устанавливали у себя в квартире и в жилье своих близких", - сказал он журналистам после встречи с производителями пожарных извещателей.

Куренков отметил, что многие не знают о существовании подобных датчиков. "Хочу напомнить, что человек во сне не чувствует дыма, а достаточно всего от трех до пяти вдохов угарного дыма, чтобы человек потерял сознание. И этот датчик элементарно разбудит человека и его семью, он сможет уйти из задымленного помещения, тем самым спасти себя и своих близких", - отметил министр.

С 1 марта 2023 года в России вступили в действие поправки в правила противопожарного режима, согласно которым местные власти обязаны устанавливать бесплатно пожарные извещатели в жилье многодетных семей и социально незащищенных граждан. Согласно статистике, подавляющее большинство пожаров происходят в жилье - неподнадзорной МЧС сфере. Пик возгораний приходится на ночь, выходные и праздничные дни. Пожарный извещатель улавливает дым и издает очень громкий сигнал, способный разбудить человека. По данным МЧС, только за 2022 год извещатели, установленные в квартирах по госпрограмме, спасли 550 детей.

В ходе посещения Всероссийского НИИ противопожарной обороны МЧС Куренков заявил, что МЧС РФ полностью перешло на импортозамещение в экипировке и пожарно-спасательной технике.

"У нас и экипировка, и техника абсолютно отечественные. Импортозамещение полностью оправдалось. Проблем с пожарной техникой, пожарным вещевым имуществом нет", - сказал он журналистам.

Глава МЧС встретился с производителями техники и экипировки, отдельные виды которой испытали при помощи термического воздействия. "Между производителями есть конкуренция, благодаря которой повышается качество. Среди производителей пожарно-спасательной техники немалый выбор. Я думаю, мы все взвесим и оденем наших пожарных и спасателей в достойную форму", - заключил министр.

МЧС РФ
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