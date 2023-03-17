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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Путин пообещал обеспечить безопасность Крыма и Севастополя

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Власти России сделают все для обеспечения безопасности Крыма и Севастополя, этот вопрос имеет сегодня приоритетный характер, заявил на совещании по развитию этих регионов президент Владимир Путин

"Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем все, чтобы пресечь любые угрозы", - сказал он.

По его словам, несмотря на все вызовы и трудности, задачи ускоренного социально-экономического развития этих регионов будут решаться последовательно и системно.

"Реализуем все наши планы по повышению качества жизни людей, доходов семей, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциала регионов, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест", - сказал президент.

Также будут реализовываться проекты в рамках развития энергетической инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры, добавил он.

"Главным инструментом такой комплексной работы служит госпрограмма социально-экономического развития республики Крым и Севастополя. Мы ее расширили и продлили еще на два года - до 2027 года.

Общий объем финансирования за весь период - свыше 1,6 триллиона рублей, причем большую часть этих средств мы уже выделили, в том числе более 116 миллиардов рублей - только в прошлом, 2022 году", - сказал президент.

Владимир Путин Крым Севастополь
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