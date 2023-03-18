В Крыму празднование годовщины воссоединения с РФ началось без происшествий

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Жители Крыма и Севастополя отмечают в субботу девятую годовщину воссоединения с Россией, празднование началось без происшествий благодаря надежной защите полуострова, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"У нас все спокойно, все под контролем, потому что есть надежные ребята, которые дают нам возможность мирно работать и отмечать", - сказал Аксенов журналистам. Ранее он не исключал, что в этот день Киев может попытаться организовать провокации.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что в городе все спокойно. "Вижу сообщения о громких звуках. На одном из полигонов идет учебная стрельба, в том числе из гранатометов", - написал он в своем телеграм-канале.

Празднование традиционно началось с автопробега, организованного мотоклубом "Ночные волки". Он стартовал в Симферополе, а закончится на горе Гасфорта в районе Севастополя, где будет организована праздничная программа. В Севастополе и Крыму в субботу дали старт международной акции "Сад памяти".

В городах полуострова также запланированы фотовыставки, спортивные соревнования и концерты. При этом на центральных площадях Симферополя и Севастополя больших праздничных мероприятий с выступлениями и салютами, как это было в предыдущие годы, не будет.

В Крыму и Севастополе с прошлого года действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Крым, который после распада Советского Союза оказался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда.