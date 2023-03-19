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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Путин обвинил НАТО в оторванности от реальности из-за требований по Украине

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Требования НАТО к России в контексте украинского кризиса говорят об оторванности альянса от реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий", - написал он в статье "Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее" в газете "Жэньмин жибао" к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

"К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", - продолжил Путин.

При этом, отметил он, "спровоцированный и старательно подогреваемый Западом кризис на Украине - самое яркое на сегодня, но отнюдь не единственное проявление намерений сохранить доминирование на международной арене и однополярный миропорядок".

Российский президент добавил, что Североатлантический альянс пытается проникнуть в Азиатско-Тихоокеанский регион и придать своей деятельности глобальный характер.

По мнению Путина, "некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов". При этом он выразил уверенность, что "добиться этого никому не удастся".

Россия Китай Украина НАТО Владимир Путин Си Цзиньпин
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