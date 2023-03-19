Путин обвинил НАТО в оторванности от реальности из-за требований по Украине

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Требования НАТО к России в контексте украинского кризиса говорят об оторванности альянса от реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий", - написал он в статье "Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее" в газете "Жэньмин жибао" к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

"К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", - продолжил Путин.

При этом, отметил он, "спровоцированный и старательно подогреваемый Западом кризис на Украине - самое яркое на сегодня, но отнюдь не единственное проявление намерений сохранить доминирование на международной арене и однополярный миропорядок".

Российский президент добавил, что Североатлантический альянс пытается проникнуть в Азиатско-Тихоокеанский регион и придать своей деятельности глобальный характер.

По мнению Путина, "некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов". При этом он выразил уверенность, что "добиться этого никому не удастся".