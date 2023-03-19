Путин связывает большие ожидания с предстоящими переговорами с Си Цзиньпином

По его словам, переговоры с председателем КНР придадут мощный импульс сотрудничеству Москвы и Пекина

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Россия связывает большие ожидания с предстоящими переговорами с председателем КНР Си Цзиньпином, которые состоятся на этой неделе, заявил российский президент Владимир Путин.

"С предстоящими переговорами мы связываем большие ожидания. Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества", - написал Путин в своей статье в "Жэньминь Жибао", опубликованной на сайте Кремля.

В понедельник состоится неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в рамках его государственного визита в Россию. Во вторник пройдут переговоры в узком и расширенном составе.

"Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые тёплые отношения", - заметил президент РФ.

В своей статье он напомнил, что познакомился с Си Цзиньпином в марте 2010 года, когда он приезжал в Москву во главе представительной китайской делегации.

"Наша первая встреча прошла очень по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно. Такой стиль общения мне лично глубоко импонирует", - написал Путин.

"Знаю, что в Китае уделяют большое значение дружбе и человеческим взаимоотношениям. Неслучайно мудрец Конфуций сказал: "Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!" Мы в России также высоко ценим эти качества, для нас настоящий друг - как родной брат. В этом наши народы очень схожи", - добавил он.

Президент РФ упомянул еще одну встречу с председателем КНР три года спустя.

"Примерно в те же мартовские дни, мы вновь встретились в столице России. Тогда Си Цзиньпин посетил нашу страну с первым государственным визитом после избрания на пост Председателя КНР. Тот саммит задал тон и динамику российско-китайским отношениям на многие годы, стал ярким свидетельством особого характера отношений России и Китая, определил вектор их ускоренного и устойчивого развития", - заявил Путин.