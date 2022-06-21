Жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Случай заражения человека сибирской язвой зафиксирован в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Получил требующую серьезного внимания информацию из Изобильненского городского округа. У жительницы станицы Рождественская подтверждено заболевание сибирской язвой. Пациентка в удовлетворительном состоянии, она находится под наблюдением медиков. Об угрозе жизни речь не идет", - написал Владимиров на своей станице в соцсети "ВКонтакте".

Он добавил, что в домовладении и на территории поселения проводятся необходимые профилактические мероприятия. "Прежде всего, в самом подворье осуществлены заключительная дезинфекция и превентивная антибиотикопрофилактика у контактных лиц, а также организована вакцинация сельхозживотных и постоянное ветеринарное наблюдение за ними. Ведется разъяснительная работа с жителями станицы", - уточнил глава края.

По его словам, угрозы распространения болезни нет. Устанавливаются все обстоятельства инцидента и источник появления болезни.