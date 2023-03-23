Дума в апреле обсудит наказания за незаконную работу с криптовалютой

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Меры ответственности, в том числе и уголовные, за незаконные операции с криптовалютой подготовлены, Госдума может обсудить их в апреле, заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков на "Российском форуме финансового рынка", организованном АКРА.

"Цифровая валюта, криптовалюта у нас пока не отрегулирована, вы знаете, законопроект был внесен. Он затормозился в связи с тем, что не была определена ответственность за незаконную работу с криптовалютой. Я думаю, что опять же в апреле мы приступим к рассмотрению этого законопроекта, довольно быстро его рассмотрим, поскольку уже практически подготовлены меры ответственности, в том числе уголовной ответственности, за незаконные операции с криптовалютой", - сказал он.

Он напомнил, что сохраняется подход о том, что с криптовалютой можно будет работать, но не для расчетов на внутреннем рынке.

В части продажи намайненной криптоваюты глава комитета уточнил, что допускается ее продажа в российских информационных системах.

"Допускаю, что мы все-таки определимся с тем, что она сможет учитываться в наших информационных системах. Был такой подход, вот намайнили ее и она должна сразу учитываться и обращаться за пределами нашего юридического пространства, но я все-таки лично, я знаю, что у ЦБ несколько иная позиция, думаю, что ничего плохого в том, что мы будем учитывать в своих информационных системах созданную криптовалюту, нет", - сказал он.

В ноябре 2022 года в Госдуму был внесен законопроект № 237585-8 о легализации майнинга криптовалют. При этом в рамках этого же пакета обсуждалась возможность внесения поправок об использовании криптовалют в международных расчетах для экспортеров, которые сейчас испытывают проблемы с расчетами по традиционным финансовым каналам - соответствующее поручение еще в прошлом году дал премьер-министр Михаил Мишустин.

На данный момент документ не дошел до первого чтения из-за ряда разногласий. "Забуксовали опять. Там у нас разногласия, сейчас не только с ЦБ, но и с правоохраной тоже. Планируется рад совещаний по этому поводу, не то, что все опустили руки, надеемся до чего-то договориться", - сказал в январе замминистра финансов Алексей Моисеев.

Тема об уголовной ответственности за незаконный оборот и расчеты в криптовалюте не раз поднималась законодателями и регулирующими органами. Так, в декабре 2022 года Аксаков заявлял о том, что экспортеры, отказавшиеся легализовать свои криптовалютные расчеты, могут подпасть под нормы УК. Еще в марте 2018 года замглавы Минфина Алесей Моисеев заявлял, что уголовная ответственность за оборот денежных суррогатов (так тогда называли криптовалюты) может составить до 4 лет лишения свободы.