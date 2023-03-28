Паромы Усть-Луга - Балтийск перешли на перевозку автоприцепов без тягачей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Паромы линии Усть-Луга - Балтийск теперь не загружают на борт автопоезда целиком, к перевозке принимаются только прицепы, сообщила пресс-служба оператора линии ООО "Оборонлогистика".

Из-за санкций Евросоюза возникла большая востребованность паромной линии для перевозки грузов. Правительство Калининградской области, Федеральное агентство морского и речного транспорта, ФГУП "Росморпорт", "Оборонлогистика" и ее линейные агенты принимают меры, чтобы избежать очередей и увеличить количество перевозимых на паромах грузов, говорится в сообщении.

"Так, с 23 марта работающие на линии паромы начали перевозить не автопоезда, а только прицепы (без тягачей), что, как ожидается, позволит дополнительно увеличить объем перевозимых грузов в автомобилях на 20%. При этом объем перевозимых паромами вагонов не изменится", - сообщает пресс-служба.

Сейчас на линии работают три парома: "Амбал", "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". Паром "Балтийск" находится на ремонте.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня 2022 года ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. С 22 июля Литва сняла ограничения на перевозку ж/д транспортом с определенными оговорками и квотами на объемы различной продукции. При этом транзит через Литву подсанкционных товаров автотранспортом запрещен.

В целом по состоянию на середину марта морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали 18 сухогрузов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.