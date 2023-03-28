Утверждено обвинительное заключение по делу Ройзмана о дискредитации армии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Центрального округа Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о дискредитации российской армии в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан Минюстом физлицом-иноагентом). Об этом сообщила городская прокуратура.

Политику вменяют ч. 1 ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России в целях защиты интересов государства и его граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года). После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет передано в суд.

По версии следствия, в июле 2022 года Ройзман, "находясь в помещении благотворительного фонда "Фонд Ройзмана"" в Екатеринбурге, "желая подорвать авторитет Вооруженных Сил Российской Федерации и дискредитировать их использование в глазах неограниченного круга лиц, будучи привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, провел в прямом эфире видеохостинга выступление в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта".

"Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации, т.е. дискредитации", - заявили в прокуратуре.

Ройзман был задержан по этому делу в конце августа. Вины он не признал. Суд оставил его на свободе под запрет определенных действий: в частности, бывшему мэру было запрещено пользоваться интернетом.

16 марта Ройзман был задержан, на него составили административный протокол, и в тот же день Ленинский суд Екатеринбурга назначил ему 14 суток ареста по ч.1 ст.20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций или атрибутики, запрещенной запрещены федеральными законами). Поводом стал репост видео с аббревиатурой экстремистской организации в феврале 2022 года в сообществе "Евгений Ройзман" во "ВКонтакте". Сам Ройзман и его защита заявили, что он никогда не пользовался этой соцсетью и не нарушал меру пресечения. Оспорить административный арест ему не удалось.