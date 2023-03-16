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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

В Екатеринбурге задержали экс-мэра города Евгения Ройзмана

В Екатеринбурге задержали экс-мэра города Евгения Ройзмана
Архивное фото. Евгений Ройзман на заседании Верх-Исетского районного суда об избрании меры пресечения по делу о дискредитации ВС РФ.
Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - На бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом) могут составить административный протокол за репост, сообщил в четверг "Интерфаксу" его адвокат Владислав Идамжапов.

"Сейчас будет доставление (Ройзмана - ИФ) в отдел городской полиции для составления протокола, затем сегодня будет рассмотрение дела в суде. Речь идет о том, что Евгений Вадимович когда-то, по версии полиции, сделал репост в "ВКонтакте", - сказал Идамжапов.

По какой статье будет составлен протокол, пока неизвестно, как и что за репост, отметил он.

Адвокат также подчеркнул, что Ройзман "никогда лично не пользовался сетью "ВКонтакте". "У него никогда не было личной персональной страницы, у него никогда не было своей какой-то группы, которой он управлял. У нас есть подтверждение этому", - заявил Идамжапов.

Официальный комментарием полиции по этому поводу "Интерфакс" пока не располагает.

Ройзман был задержан 24 августа 2022 года в Екатеринбурге. Впоследствии ему было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Экс-мэру, в частности, запрещено пользоваться средствами связи и интернетом за исключением некоторых случаев. Сам Ройзаман свою вину не признает.

Осенью прошлого года Минюст РФ включил его в список физических лиц-иностранных агентов.

Евгений Ройзман Екатеринбург
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