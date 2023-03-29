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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Производители безалкогольных напитков выступили против маркировки их продукции

Они считают, что в сложившейся ситуации эксперимент потребует от индустрии невозможных усилий

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) выступил против проведения эксперимента по маркировке безалкогольных напитков и соков, считает его неприемлемым в текущих условиях. Начать такой эксперимент с середины мая предложил Минпромторг.

"Индустрия напитков категорически против запуска эксперимента в текущих условиях. Запуск эксперимента и последующая обязательная маркировка потребуют от индустрии колоссальных финансовых и технологических ресурсов, которые в данный момент отсутствуют. Старт эксперимента по маркировке безалкогольных напитков и соковой продукции считаем преждевременным", - заявил "Интерфаксу" президент союза Максим Новиков.

Он напомнил, что в ближайшее время начнет взиматься акциз на сахоросодержащие безалкогольные напитки, что также потребует от производителей дополнительных расходов.

Во-первых, к настоящему времени не до конца отлажены все технические механизмы по маркировке других видов продукции, отметил Новиков. "Переходить к маркировке новых категорий продукции необходимо лишь после решения текущих проблем", - считает он.

"Во-вторых, с учетом текущего экономического положения производителей безалкогольных напитков и соковой продукции считаем, что старт эксперимента нужно, как минимум, отложить, чтобы избежать дополнительной нагрузки на бизнес, который в прошлом году и так столкнулся с серьезными проблемами, - сказал Новиков. - Старт эксперимента по маркировке соковой продукции и безалкогольных напитков в ближайшее время может создать критическую нагрузку на всю инфраструктуру индустрии".

Как считает глава союза, перед запуском эксперимента необходимо получить обратную связь от бизнеса и детально просчитать все риски, это поможет избежать дальнейших проблем.

Минпромторг предложил с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, включая сладкую газированную воду, соки и сокосодержащие напитки, морсы, компоты, квас и другие. Ведомство опубликовало проект соответствующего постановления правительства. Предполагается, что Минпромторг и Минсельхоз оценят результаты эксперимента и к 15 января 2024 года представят правительству результаты.

Союзнапитки Минпромторг Максим Новиков
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