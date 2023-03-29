Патрушев заявил об участии 50 стран коалиции "Рамштайн" в конфликте на стороне Украины

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в вооруженном конфликте на стороне Украины участвуют порядка 50 стран, входящих в коалицию "Рамштайн".

"На территории государств НАТО активно ведется подготовка украинских военнослужащих. Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию Рамштайн, участвуют в вооруженном конфликте на стороне киевского режима", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия достигнет целей спецоперации, несмотря на оказываемую Украине военную помощь США и западными странами.

"Мы добьемся демилитаризации и денацификации Украины, обеспечим территориальную целостность Российской Федерации и безопасность нашего населения", - сказал Патрушев.