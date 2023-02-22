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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Россия будет соблюдать ограничения по числу носителей ядерных зарядов в рамках ДСНВ

Россия будет соблюдать ограничения по числу носителей ядерных зарядов в рамках ДСНВ
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные будут соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных зарядов, которые были предусмотрены Договором о стратегических наступательных вооружениях, заявил первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин.

"Что касается уровней, которые были заявлены по количеству носителей ядерных зарядов, они также будут соблюдаться на период паузы в выполнении договора и, соответственно, процесс обменного уведомления в рамках соглашений 1988 года между СССР и США также налажен, он существует, он будет реализован в полном объеме", - сказал Ильин в среду на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности.

"Министерство обороны активно отслеживает деятельность США как по выполнению своих обязательств, так и по нарушениям...",- отметил Ильин.

Госдума в среду приняла закон, приостанавливающий участие России в ДСНВ. Соответствующий документ был внесен в Госдуму 21 февраля президентом РФ Владимиром Путиным.

Минобороны РФ
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