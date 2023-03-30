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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

Житель Крыма осужден на десять лет за поджог военкомата

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма приговорил жителя села Пионерское Симферопольского района к десяти годам лишения свободы по делу о поджоге военкомата в Симферополе и подготовке к подрыву железнодорожных путей, сообщает пресс-служба суда.

Военная операция на Украине

Из десяти лет три года он проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима. Суд также оштрафовал его на 70 тысяч рублей.

"Житель Республики Крым, будучи против проведения специальной военной операции, в мае 2022 года совершил диверсию путем поджога военного комиссариата в Симферополе с целью подрыва обороноспособности и экономической безопасности России", - говорится в пресс-релизе.

Серьезных последствий удалось избежать, так как военные вовремя обнаружили и локализовали возгорание.

После этого, по данным суда, обвиняемый намеревался взорвать пути железнодорожного сообщения, для чего купил противотанковую мину и детально сфотографировал железнодорожный мост для выбора места закладки взрывного устройства.

"В июне 2022 года он был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым. Взрывные устройства были обнаружены и изъяты, в результате чего его преступная деятельность не была доведена до конца по независящим от него обстоятельствам", - отмечается в сообщении.

Свою вину подсудимый признал частично.

Крым Симферополь Пионерское ФСБ Верховный суд Крыма
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