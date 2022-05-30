Илья Фарбер арестован по обвинению в поджогах военкомата и призывного пункта

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Бывший сельский учитель и директор сельского дома культуры в Тверской области Илья Фарбер арестован на два месяца в Удмуртии по делу о поджогах военкомата и призывного пункта в поселке Игра.

О том, что Игринский районный суд арестовал 48-летнего, ранее судимого жителя подмосковного Красногорска сообщила пресс-служба судов Удмуртии. Ему вменяют поджоги из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК).

По версии следствия, с 1 по 21 мая 2022 года он изготовил зажигательную смесь, разлил ее по бутылкам и умышленно уничтожил путем поджога имущество, принадлежащее военным комиссариатам Игринского и Якшур-Бодьинского районов.

Представитель пресс-службы уточнил "Интерфаксу", что фамилия мужчины Фарбер, он переехал из Московской области в Игру к родственникам жены. В Игре он живет без регистрации.

В здании военкомата сгорел кабинет на первом этаже, призывной пункт почти не пострадал, добавил представитель пресс-службы.

В 2011 году Осташковский городской суд приговорил Фарбера к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 3,2 млн рублей по обвинению в получении взяток от компании, которая проводила ремонт в сельском доме культуры в селе Мошенка. Фарбер руководил клубом и преподавал в местной школе. По версии следствия, за взятки он разрешил компании продолжить ремонт дома культуры и подписал акт приемки работ, которые были проведены не в полном объеме. Фарбер обвинения отрицал и называл дело сфабрикованным. Сообщалось, что в селе у него были конфликты с местными жителями.

Приговор ему пересматривался и назначенный срок в итоге был сокращен до трех лет. В 2014 году Фарбер вышел на свободу по УДО.