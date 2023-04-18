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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

Крымчанин получил 10 лет по обвинению в поджоге военкомата и подготовке подрыва моста

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя полуострова по делу о поджоге здания военкомата в Симферополе и подготовке подрыва железнодорожного моста в Советском районе региона. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В РоссииЖитель Крыма осужден на десять лет за поджог военкоматаЧитать подробнее

Подсудимого задержали летом 2022 года.

"В ходе обыска у него изъяты граната РГД-5, телефонный аппарат с сохраненными фотографиями железнодорожных мостов на полуострове, а также блокнот с собственноручно нарисованной схемой расположения схрона со средствами поражения, где были обнаружены и изъяты противотанковая мина и взрыватель с запалом",- проинформировали в спецслужбе.

30 марта Верховный суд Крыма назначил такой же срок жителю региона по делу о поджоге военкомата в Симферополе и подготовке к подрыву железнодорожных путей.

Крым ФСБ Симферополь
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