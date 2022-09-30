Генштаб подтвердил нападения на военкоматы и их сотрудников

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В российском Генштабе подтвердили, что сталкиваются с попытками граждан совершать противоправные действия в отношении военкоматов и их сотрудников.

"Да, действительно, к сожалению, такие случаи не единичны. Граждане под влиянием негативных эмоций совершают противоправные действия как в отношении отдельных сотрудников военных комиссариатов, а также военных комиссариатов в целом", - сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

"Мы уже провели весенний призыв в условиях экстремистских действий отдельных граждан, в том числе телефонного терроризма, поджогов зданий военных комиссариатов, запугивания призывников и их родителей путем фейковых сообщений в СМИ", - сказал он.