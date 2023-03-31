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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Президент США призвал к освобождению арестованного в России журналиста WSJ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден призвал отпустить на свободу журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по делу о шпионаже.

"Отпустите его на волю", - ответил Байден на просьбу прокомментировать ситуацию.

Гражданин США Гершкович был задержан в Екатеринбурге и доставлен в Москву. В ФСБ заявили, что его задержали при попытке получить секретные сведения, составляющие гостайну, об одном оборонном предприятии. Лефортовский суд 30 марта арестовал журналиста до 29 мая.

В российском МИД и Кремле заявили, что Гершкович был уличен в шпионаже.

30 марта госсекретарь США Энтони Блинкен осудил арест Гершковича и призвал всех американцев, находящихся в России, немедленно уехать из страны.

Джо Байден США Лефортовский суд The Wall Street Journal Эван Гершкович
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